Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı yeni yönetmelikte, öğretmenlerin görev süresine ilişkin madde dikkat çekti. Öğretmenlerin aynı okulda en fazla 12 yıl görev yapabilmesine yönelik düzenleme, "rotasyon mu geldi?” sorularını beraberinde getirdi.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni atama ve yer değiştirme yönetmeliği, öğretmenlerin görev sürelerine ilişkin önemli bir değişikliği gündeme taşıdı.

EN FAZLA 12 YIL GÖREV SÜRESİ

Bir öğretmenin aynı okulda en fazla 12 yıl görev yapabilmesi karara bağlandı. 12 yıl aynı okulda görev yapan öğretmenlere önce tercih hakkı tanınacak, tercihine yerleşemeyenler veya tercih yapmayanlar valiliklerce resen atamaya tabi tutulacak. Adı değişen, dönüşen veya birleştirilen eğitim kurumlarında geçen sürelerin tamamı 12 yıllık görev süresinin hesabında birlikte dikkate alınacak.

ROTASYON MU GELDİ?

Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresine ilişkin madde, eski yönetmelikte de bulunuyordu. Bir önceki öğretmen atama ve yer değişikliği yönetmenliğinde görev süresi maksimum yıl sayısı 8 olarak ifade edilmişti. Ancak rotasyon uygulaması kanunda yer almadığı için bugüne kadar uygulanmadı.



Aynı hükmün yeni yönetmelikte yer alması da öğretmen rotasyonunun başladığı anlamına gelmiyor. Yeni yayınlanan yönetmelikte belirtilen 12 yılda bir rotasyon uygulamasının yürürlüğe girebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen atama ve yer değişikliği takviminde rotasyon atamasına da yer vermesi gerekiyor.

MEB'DE ROTASYON NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre rotasyon kelimesinin anlamı, bulunduğu yeri değiştirme olarak açıklanmaktadır. MEB’de rotasyon, öğretmenlerin aynı okulda belirli bir süre görev yaptıktan sonra başka bir okula atanması anlamına gelir.



