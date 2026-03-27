Yeraltı dizisinin Paşa'sı Hakan Çelebi kimdir, kaç yaşında?
NOW TV’nin yeni dizisi Yeraltı, güçlü hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkarken, dizide “Paşa” karakterini canlandıran Hakan Çelebi de kısa sürede merak konusu oldu. Peki, Hakan Çelebi kimdir, kaç yaşında?
Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından olan Yeraltı, yeraltı dünyasının sert kurallarını, aile bağlarını ve çatışmalarını ekrana taşıyor. Diziden“Paşa Hanoğlu” karakteriyle öne çıkan Hakan Çelebi, performansıyla izleyicinin radarına girdi.
Hakan Çelebi, 1 Ocak 1999 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşında olan Çelebi, izleyicilerin dikkatini kısa sürede çekti. Kopuk, Bereketli Topraklar gibi dizilerde rol aldı.
Çelebi, Yeraltı dizisinde Paşa Hanoğlu karakterine hayat veriyor. Paşa, yeraltı dünyasının sert gerçekleri içinde yetişen, ailesine bağlı, duyguları ve fevri davranışlarıyla öne çıkan bir karakterdir.
HAKAN ÇELEBİ OYNADIĞI DİZİLER
Özel Ders 2022
Kopuk 2024
Yabani 2024-2025
Kaosun Anatomisi 2025
Bereketli Topraklar 2025
Yeraltı 2026