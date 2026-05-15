NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi sezon finali tarihi netleşti. Kısa sürede dikkat çeken yapımlar arasında yer alan dizinin sezon finalinde bir oyuncu kadrodan ayrılacak. Peki, Yeraltı sezon finali ne zaman? İşte diziye veda edecek oyuncu...

Yeraltı dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana hikayesi ve oyuncu kadrosuyla en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı. Medyapım imzası taşıyan dizinin sezon finali tarihi netleşirken, final bölümünde yaşanacak ayrılık gelişmesi de izleyicilerin gündemine oturdu.

YERALTI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NOW ekranlarının dikkat çeken yapımlarından Yeraltı dizisinin, 20 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanacak 16. bölümüyle sezon finali yapacağı öğrenildi. Dizinin sezon finali kararının ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, yeni sezonun ne zaman başlayacağı da şimdiden merak edilmeye başlandı.

Berna Aruz’un kaleme aldığı, Murat Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Yeraltı dizisi özellikle suç, dram ve aksiyon türünü bir araya getiren hikayesiyle dikkat çekiyor. Sezon boyunca karakterler arasında yaşanan gerilimler ve sürpriz gelişmeler dizinin izlenme oranlarına da yansıdı.

BİR OYUNCU YERALTI'NA VEDA EDİYOR

Yeraltı dizisinin sezon finali öncesinde en çok konuşulan gelişmelerden biri de oyuncu kadrosunda yaşanacak ayrılık oldu. Diziye Kartal karakteriyle konuk oyuncu olarak dahil olan Cemal Hünal’ın sezon finaliyle birlikte projeye veda edeceği öğrenildi.

Öte yandan sezon finalinde yaşanabilecek sürpriz ayrılıklar ve dizinin yeni sezonunda kadroya yeni isimlerin dahil olup olmayacağı merak ediliyor.

