SPK onayıyla talep toplama sürecini tamamlayan Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan açıklama ile şirketin borsada siftah yapacağı gün ve işlem göreceği pazar netlik kazandı.

Gayrimenkul sektörünün yeni temsilcilerinden Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO), halka arz sürecinin ardından Borsa İstanbul yolculuğuna başlıyor. Yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve arz edilen miktarın yaklaşık üç katı talep toplayan şirketin payları, belirlenen takvim doğrultusunda işlem sıralarındaki yerini alacak. Peki, Z Gayrimenkul halka arz borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Z GAYRİMENKUL HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) halka arz edilen 84.500.000 TL nominal değerli paylar, 16 Ocak 2026 Cuma gününden itibaren borsada işlem görmeye başlayacak. Şirket payları, sürekli işlem yöntemiyle yatırımcılarla buluşacak. Payların işlem göreceği pazar ise "Ana Pazar" olarak açıklandı. Yatırımcılar, 9,77 TL baz fiyat üzerinden açılış yapacak olan hisseleri "ZGYO.E" koduyla takip edebilecek. Ayrıca ilgili işlem sırasında uygulanacak maksimum emir değerinin 1.000.000 TL olarak belirlendiği duyuruldu. 14 Ocak 2026 tarihinde alınan borsa kararının ardından, şirket 210.492.225 TL toplam nominal değerli sermaye yapısıyla piyasadaki yerini alacak.

Z GYO KAÇ LOT VERDİ?

7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde Z Gayrimenkul paylarına yatırımcılardan yüksek talep geldi. Vakıf Yatırım liderliğinde yürütülen süreçte, halka arz edilen 84,5 milyon TL nominal değerli B grubu payların tamamının satışı gerçekleşti. Toplam halka arz büyüklüğü ise 825,6 milyon TL seviyesinde kaydedildi. Yatırımcı gruplarından gelen toplam talep, halka arz edilen miktarın tam 2,94 katına ulaştı. Bu yoğun ilgi sonucunda toplamda 248,1 milyon TL nominal değerli talep toplanmış oldu. Toplam 84 milyon 500 bin adet lotun yatırımcı grupları arasında pay edildiği bildirildi.

