Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tarihi belli oldu! Grup etabının tamamlanmasının ardından gözler çeyrek ve yarı final eşleşmelerine çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, hangi kanalda merak edilirken 2026 ZTK Çeyrek Final kura torbaları da netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre çeyrek final ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi tarihi duyuruldu. Kura çekimi İstanbul’da bulunan İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda düzenlenecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi 11 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre kura çekimi saat 14.00’te İstanbul’daki İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda yapılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi saat 14.00'te A Spor kanalından canlı yayınlanacak.

2026 ZTK ÇEYREK FİNAL KURA TORBALARI

Seri başı olanlar

Galatasaray

Samsunspor

Beşiktaş

Konyaspor

Seri başı olmayanlar

Trabzonspor

Alanyaspor

Gençlerbirliği

Fenerbahçe

