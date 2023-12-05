Sandık Kokusu Karsu kimdir? Sandık Kokusu Karsu gerçek adı nedir?

5 Aralık 2023 16:28 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 18:12

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Show TV'nin tanıtımını yayınladığı yeni dizisi Sandık Kokusu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Yeni dizi Sandık Kokusu 6 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de başlıyor.

Sandık Kokusu dizisi için 3 yeni tanıtım verildi. Fragmanla birlikte dizi severler, ünlü oyuncu Demet Akbağ’ın da yer aldığı ve konusu ile heyecan uyandıran dizideki oyuncuları araştırdı. Peki Sandık Kokusu başrolleri kimler paylaşıyor? Sandık Kokusu Karsu kim? Sandık Kokusu Karsu’yu hangi sürpriz oyuncu oynuyor? Sandık Kokusu Karsu gerçek adı nedir? İşte tüm araştırılan soruların cevabı!

SANDIK KOKUSU KARSU KİMDİR?

Sandık Kokusu, üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesine odaklanacak. Karsu rolünü üstlenen ise güzel oyuncu Özge Özpirinçci. Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ anne - kız olarak ekranlarda olacak.

37 yaşındaki Özge Özprinçci diziye dair bir röportajında “Bir anne kız hikayesi olması ve bu anne kız ilişkisindeki sıkıntıları ele almayı tercih ediyor olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü şimdi ben de yeni bir kız annesiyim. Bu nedenle de gerçekten çok merak ettiğim bir ilişki. Bakalım göreceğim. Senaryo ve hikayenin heyecanlandırması başta en büyük cezbedici etkendi.” ifadelerini kullandı.

ÖZGE ÖZPRİNÇCİ KİMDİR?

1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir.

İlk olarak, Kanal D'de yayımlanan Cesaretin Var Mı Aşka ve Kavak Yelleri adlı dizilerde oynadı. Kanal D'de yayımlanan Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan "Ada" karakterine hayat verdi. Bu dizide beş bölüm oynadı. 2009-2010 yılları arasında Show TV'de yayımlanan duygusal, dram, gençlik türündeki dizisi Melekler Korusun adlı dizide "İpek Taşkır" adlı üniversite öğrencisi bir karakterini oynadı. Özpirinçci, ayrıca Zülfü Livaneli'nin yönettiği, 2010 yılında vizyona giren Veda filminde "Fikriye Hanım" karakterini oynamıştır. Ayrıca 2010 yılında Show TV'de yayımlanan ve 11. bölümü ile yayından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide "Dilruba" karakterine hayat verdi. Anadolu Kartalları filminde "Üsteğmen Ayşe Dinçer" rolünü oynadı. 2011-2012 yılları arasında atv’de yayımlanan Al Yazmalım dizisinde ise "Asiye" rolünü üstlendi. TRT Okul'da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır. Star TV'de Aramızda Kalsın adlı dizide "Görkem" karakterine hayat verdi. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin baş karakteri "İrem" rolünü oynadı.

2015-2016 yılları arasında FOX’ta yayımlanan Aşk Yeniden dizisinde "Zeynep" rolünü üstlendi. Ayrıca Özpirinçci Athena Grubunun Arsız Gönül klibinde oynamıştır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır. 2017-2020 yılları arasında yine FOX’'ta yayımlanan Kadın dizisinde başrol olan iki çocuk annesi "Bahar Çeşmeli" karakterine hayat verdi. Ayrıca bu rol ile 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanmış, aynı yıl içinde karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır. 2014 yılından beri birlikte olduğu ve 2021 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile Mercan adında bir kızı vardır.