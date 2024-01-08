Taksi açılış ücreti 2024! Yeni sarı taksi zamlı açılış ücreti ne kadar oldu?

8 Ocak 2024 21:47 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 21:49

Taksi açılış ücreti 2024’te ne kadar oldu? İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verdi. Peki, Taksi açılış ücreti ne kadar oldu? İşte güncel sarı, turkuaz, VIP, 8+1 taksilerde açılış ücreti haberimizde…

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ 2024

Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, km başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu.

Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, km başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu.

VIP taksilerde açılış 41,74 lira, km başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu.

8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, km başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verilmişti.

TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ KAÇ TL OLDU?

Zam sonrası metrobüs en uzun mesafe ücreti, 22,5 liradan 26,55 liraya yükselmiş oldu. Minibüs fiyatları ise 15 TL ile 20 TL arasında değişen ücretlere yükseldi. Minibüs öğrenci yolcu fiyatı ise 10 TL oldu.

İstanbulkart tam 17,7, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 12,68 lira oldu. Mavi kart aylık tam 1388 lira, öğrenci 250 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 863 lira oldu.