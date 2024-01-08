Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Taksi açılış ücreti 2024! Yeni sarı taksi zamlı açılış ücreti ne kadar oldu?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Taksi açılış ücreti 2024 (GÜNCEL) | İBB Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verdi. Peki, Taksi açılış ücreti ne kadar oldu? İşte güncel sarı, turkuaz, VIP, 8+1 taksilerde açılış ücreti…

    Taksi açılış ücreti 2024! Yeni sarı taksi zamlı açılış ücreti ne kadar oldu?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Taksi açılış ücreti 2024’te ne kadar oldu? İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verdi. Peki, Taksi açılış ücreti ne kadar oldu? İşte güncel sarı, turkuaz, VIP, 8+1 taksilerde açılış ücreti haberimizde…

    TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ 2024

    • Sarı taksilerde açılış 24,55 lira, km başına 17,62 lira, indi-bindi 90 lira oldu.
    • Turkuaz taksilerde açılış 28,24 lira, km başına 20,25 lira, indi-bindi 102,5 lira oldu.
    • VIP taksilerde açılış 41,74 lira, km başına 32,5 lira, indi-bindi 153,7 lira oldu.
    • 8+1 taksilerde açılış 31,92 lira, km başına 22,90 lira, indi-bindi 115,3 lira oldu.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı’nda İstanbul’da taksi, servis ücretlerine yüzde 28.09, İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçlarına ise yüzde 18 oranında zam yapılmasına karar verilmişti.

    TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ KAÇ TL OLDU?

    Zam sonrası metrobüs en uzun mesafe ücreti, 22,5 liradan 26,55 liraya yükselmiş oldu. Minibüs fiyatları ise 15 TL ile 20 TL arasında değişen ücretlere yükseldi. Minibüs öğrenci yolcu fiyatı ise 10 TL oldu.

    İstanbulkart tam 17,7, öğrenci 8,64 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 12,68 lira oldu. Mavi kart aylık tam 1388 lira, öğrenci 250 lira, sosyal kart (öğretmen ve 60 yaş) 863 lira oldu.

    Taksi
    Haberler > Hayatın İçinden > Taksi açılış ücreti 2024! Yeni sarı taksi zamlı açılış ücreti ne kadar oldu?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İstanbulkart tam, öğrenci, sosyal kart ücretleri zamlandı! İşte yeni ücretler - Hayatın İçindenİstanbulkart tam, öğrenci, sosyal kart ücretleri zamlandı! İşte yeni ücretlerİstanbul taksi indi bindi ücreti BELLİ OLDU! İşte yeni fiyatlar - Hayatın İçindenİstanbul taksi indi bindi ücreti BELLİ OLDU! İşte yeni fiyatlarMasterchef All Star şampiyonu Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında? - Hayatın İçindenMasterchef All Star şampiyonu Esra Tokelli kimdir, kaç yaşında?Hafta sonu İstanbul'da elektrik kesintisi! İlçe ilçe İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak yerler açıklandı - Hayatın İçindenHafta sonu İstanbul'da elektrik kesintisi! İlçe ilçe İstanbul'da elektrik kesintileri yaşanacak yerler açıklandıHafta sonu Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belli oldu - Hayatın İçindenHafta sonu Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler belli olduİlk Türk astronot ne zaman uzaya gidiyor? - Hayatın İçindenİlk Türk astronot ne zaman uzaya gidiyor?Fethi Sekin ne zaman şehit oldu? - Hayatın İçindenFethi Sekin ne zaman şehit oldu?Aşka Düşman nerede çekildi? - Hayatın İçindenAşka Düşman nerede çekildi?2024 noter kağıdı, kimlik, pasaport ücretleri ne kadar? - Hayatın İçinden2024 noter kağıdı, kimlik, pasaport ücretleri ne kadar?Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler yayınlandı - Hayatın İçindenAnkara'da su kesintisi yaşanacak ilçeler yayınlandı
    Sonraki Haber Yükleniyor...