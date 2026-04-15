10 yılda yok ettiler! Tarihi mezar taşları yağmalandı
MURAT ÖZTEKİN - İstanbul’un mezarlıklarında âdeta tarih katliamı yaşanıyor. Araştırmacı yazar Fatih Dalgalı’nın Zeytinburnu’ndaki Merkezefendi Mezalığı’nda 10 sene arayla çektiği fotoğraflar tarihî mezar taşlarındaki tahribatı gözler önüne serdi. Mezarlıkta 2016- 2026 yılları arasında birçok kabir taşının kaybolduğu, bazılarının tahrip edildiği, bir kısım mezar taşlarının ise yerinin değiştirildiği görüldü. Ortadan kaybolan kabir taşları arasında sanatsal açıdan kıymetli ve tarihî öneme sahip şahsiyetlerin de kabir taşları bulunuyor. Tarihî mirasımızın yok edilmesi, kaçakçılık şüphesi uyandırırken kültürel mirasın korunmasına dair endişeleri artırıyor.
SIRADAN NESNELER DEĞİL
Türkiye gazetesinin sorularını cevaplayan Dalgalı “13 Nisan 2016 tarihinde söz konusu mezarlıkta fotoğraflar çekmiştim. Bu sene, 10 yıl sonra aynı gün Merkezefendi’ye tekrar gittiğimde bazı değişiklikler fark ettim. Bu durumu fotoğraflar ile belgeledim. Yaşanan tahribat kültürel mirasımız açısından oldukça üzücü. Bu kabir taşları, sıradan nesneler değil; üzerlerinde birçok sanatı, bilgiyi ve her şeyden önemlisi bizi barındırıyorlar” dedi.