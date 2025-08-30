Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > 2,700 yıllık destandan trafik ışıklarına... Truva atı karşınıza çıkabilir!

2,700 yıllık destandan trafik ışıklarına... Truva atı karşınıza çıkabilir!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2,700 yıllık destandan trafik ışıklarına... Truva atı karşınıza çıkabilir!
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Homeros’un destanında geçen Troya Atı Çanakkale’de trafik ışıklarında kendine yer buldu. Kent kimliğini güçlendiren bu adım sosyal medyada da ilgi topladı.

Koray Erdoğan─ Çanakkale’de kent kimliği ve marka değerini güçlendirmeye yönelik dikkat çekici bir adım atıldı. Troya Müzesi’nin eski Müdürü Rıdvan Gölcük’ün önerisiyle başlayan ve Çanakkale Belediyesi’nin sahip çıkmasıyla hayata geçirilen “Troya Atlı trafik ışıkları”, kentin en işlek noktalarından biri olan AVM önünde hizmete girdi.

Böylece Homeros’un Odysseia destanında geçen ünlü Tahta At hikâyesi, yaklaşık 2,700 yıl sonra bu kez trafik ışıklarına taşındı.

BERLİN’DEN ÇANAKKALE’YE İLHAM

Rıdvan Gölcük, Mart 2024’te Berlin’de düzenlenen ITB Uluslararası Turizm Fuarı’nda, kentin simgelerinden biri haline gelen “Ampelmännchen” figüründen etkilendi. 

Döndükten kısa bir süre sonra “Kırmızı ışıkta duran bir tahta at, yeşil ışıkta şaha kalkmış bir at” fikrini geliştirdi. 2 Nisan 2024’te müzenin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım, kısa sürede ilgi uyandırdı.

2,700 yıllık destandan trafik ışıklarına... Truva atı karşınıza çıkabilir! - 1. Resim

BAŞKANIN DESTEĞİYLE PROJE HAYATA GEÇTİ

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, öneriyi sosyal medya hesabında “Değerli buluyorum, neden olmasın? Birlikte yöneteceğiz” ifadeleriyle paylaşarak destek verdi.  Bunun ardından sanatçı Halil Altındere ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda Troya Müzesi’nde bir demo trafik ışığı hazırlandı. Bu demo halen müzenin zemin katında sergileniyor.

İLK TRAFİK IŞIĞI AVM ÖNÜNE TAKILDI

Bugün ise Çanakkale Belediyesi, söz konusu uygulamayı kentin en yoğun noktalarından biri olan AVM önünde devreye aldı. Türkiye’de ilk kez mitolojik ve arkeolojik bir figür, trafik ışıklarında hayat bulmuş oldu. 

Işıklarda beliren Troya Atı, görenlerin ilgisini çekti, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve kent sakinlerinin yüzünü gülümsetti.

2,700 yıllık destandan trafik ışıklarına... Truva atı karşınıza çıkabilir! - 2. Resim

KENT MARKALAMASINDA YENİ BİR SAYFA

Uzmanlara göre bu adım, Çanakkale’nin marka değerini güçlendiren önemli bir girişim olarak görülüyor. Nasıl ki Berlin’deki Ampelmännchen figürü kentin kimliğinin bir parçası haline geldiyse, Troya Atı figürünün de Çanakkale’nin sembollerinden biri olması bekleniyor. 

Bu uygulamanın, şehir markalaşmasında yeni bir sayfa açacağı belirtilirken, gözler şimdi bu ilham verici örneğin başka kentlerde de hayata geçirilip geçirilmeyeceğinde.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Oyuncu Cezmi Baskın hakkında taciz iddiası! Asansörde yaptıkları ortaya döküldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivas'ta Selçuklu Sultanı 1. İzzettin Keykavus'un türbesindeki bakımsızlık tepki çekti - Kültür - SanatSultan türbesindeki bakımsızlık tepki çekti!Sinemalar yerli filmleri bekliyor! İndirimler işe yaramadı - Kültür - SanatSinemalar yerli filmleri bekliyor! İndirimler işe yaramadıSinemada bu hafta | Modern insan labirente sıkıştı! "Çıkış 8": Popüler oyundan sıra dışı korkuya - Kültür - SanatSinemada bu hafta | "Çıkış 8": Popüler oyundan sıra dışı korkuyaDepremde kapanan binlerce yıllık tarih görücüye çıktı! Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldı - Kültür - SanatDepremde kapanan binlerce yıllık tarih görücüye çıktı! Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi ziyarete açıldıPark yaparken tarih buldular: Kepçenin altından 'Apollon' çıktı - Kültür - SanatPark çalışmasından 'Apollon' çıktı! Yüzlerce yıllık eser incelemede2 bin yıldır kesintisiz akıyor! Lejyonlara yapılan ünlü Roma havuzu için harekete geçildi - Kültür - SanatÜnlü Roma havuzu için harekete geçildi: 2 bin yıldır kesintisiz
Sonraki Haber Yükleniyor...