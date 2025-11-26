Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen 53. Uluslararası Emmy ödülleri, New York’ta sahiplerini buldu.

MURAT ÖZTEKİN - Gecede İngiltere, yedi kategoride heykelcik kazanarak en çok ödülün sahibi oldu. İngiltere’nin “Rivals” dizisi ise “en iyi drama dizisi” mükâfatına layık görüldü. Gazze’deki dramı işleyen yapımlar da Emmy’de dikkat çekti.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları ile Filistinlilerin hayatlarının nasıl bir hâle geldiğini işleyen “Dispatches: Kill Zone: Inside Gaza” “güncel konular” (current affairs) kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. “Haber” kategorisinin kazananı ise Katar merkezli “Gaza, Search for Life” belgeseli oldu. Ay Yapım imzalı Türk dizisi “Deha” ise Emmy’de “en iyi pembe dizi” (telenovela) kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

