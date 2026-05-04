Hazreti Osman’ın bütün dünyaya gönderdiği 6 Kur’ân-ı kerimden biri olduğu rivayet edilen eser, Taşkent’te yeni açılan merkezdeki ihtişamlı salonda sergileniyor.

MURAT ÖZTEKİN- Özbekistan’ın başşehri Taşkent’te geçtiğimiz mart ayında kapılarını açan İslam Medeniyeti Merkezi, Orta Asya’daki kültürel zenginliğin tarihî izlerini bugüne taşıyor. Hazret İmam Külliyesinin yanı başında inşa edilen merkezde 5 binden fazla eser ziyaretçilere sunuluyor.

Şüphesiz müzenin en dikkat çeken eseri Hazreti Osman devrine atfedilen Mushaf-ı şerif yani Kur’ân-ı kerim…

Bazı uzmanlara göre 7. asra tarihlenen ve dünyanın en eski Mushafları arasında sayılan kitabın, Hazreti Osman devrinde çoğaltılıp dünyanın farklı noktalarına gönderilen altı eserden biri olduğu rivayet ediliyor. Bazı kaynaklarda ise Hazreti Osman’ın şehit edilirken bu Mushaf’ı okuduğu ve üzerine kanının damladığı iddia ediliyor. Buna rağmen eseri, sonraki asırlara tarihleyen uzmanlar da bulunuyor.

MERKEZİN EN ÇOK RAĞBET GÖREN YERİ

Mushaf için merkezde özel ve oldukça ihtişamlı bir alan ayrıldığı görülüyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden Taşkent’e gelen ziyaretçilerden en çok rağbet gören kısım da burası oluyor. Zaman zaman eser etrafında animasyonlar gösterilip Kur’ân-ı kerim okunuyor. Bu bölümde, farklı tarihlerden 114 el yazması Mushaf’a da yer veriliyor.

SEKİZ SENELİK ÇALIŞMAYLA İNŞA EDİLDİ

Türkiye gazetesine açıklamada bulunan müze yetkilisi Yasin Rahimov, 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip merkezin 2017’de başlayan ve bu sene tamamlanan yaklaşık 9 yıllık çalışmayla hayata geçirildiğini söylüyor.

Hazreti Osman Mushafı’na özel merkez... Taşkentte dünyanın en eski ve kıymetli Mushafı sergileniyor

MÖ 2000’li yıllardan günümüze ulaşan eserlerin merkezde sergilendiğini kaydeden Rahimov, “Buranın merkezinde Hazreti Osman Mushaf’ı yer alıyor. Uzmanlar bu eserin 7. yüzyıla ait olduğunu söylüyorlar. Eser Avrupalı uzmanların denetiminde muhafaza ediliyor” diyor.

Taşkent’te inşa edilen İslam Medeniyeti Merkezi, Guinness Dünya Rekorları tarafından “dünyanın en büyük İslam medeniyeti müzesi” olarak tescil edildi.

MODERN BAKIŞ AÇISI

İslam Medeniyeti Merkezi’nde “İslam Öncesi Dönem”, “Birinci ve İkinci Rönesans” ve “Yeni Özbekistan - Üçüncü Rönesansın Temelleri” adlı sergi salonları bulunuyor. Duvarlarında farklı tarihî figürlerin resimlerinin yer aldığı müzenin modern bir bakış açısıyla dizayn edildiği görülüyor.

Merkezde Osmanlı kökenli eserler de var. Osmanlı padişahlarının her yıl Haremeyn’e (Mekke-Medine) gönderdiği hediyeleri taşıyan “Surre Alayı” kervanında yer alan ve “Mahmil-i şerif” diye adlandırılan bir tahtırevan da bu eserler arasında bulunuyor.

TİMUR HAN, IRAK’TAN ORTA ASYA’YA TAŞIMIŞ

“Semerkand Kur’ânı” olarak da bilinen Hazreti Osman Mushafı’nın Emîr Timur tarafından 1400’lü yıllarda Irak’taki Kûfe şehrinden Orta Asya’ya götürüldüğü söyleniyor. Kûfi hatla yazılmış eser, Çarlık devrinde St. Petersburg Ulusal Müzesi’ne taşınsa da baskılar sonrasında Özbekistan’a 1924’te iade edilip Taşkent Dini İdaresi’ne teslim ediliyor. Mushaf, uzun yıllar Taşkent Eski Eserler Müzesi’nde muhafaza ediliyor. Şimdi ise yeni yerinde ziyaretçilerini bekliyor. Ancak İslam Medeniyeti Merkezi, 25 dolarlık (yaklaşık 1.125 Türk lirası) bilet ücretiyle dikkat çekiyor.





