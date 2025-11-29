Özenle yetiştirilen Amaou ve Tochiotome gibi türler, tatlılarda parlak renkleriyle öne çıkarken ülkenin çileğe verdiği hassasiyet her porsiyonda kendini gösteriyor.

Dondurma, kek, pasta gibi birçok farklı üründe yer alan çilekler Japonya için turistik ve kültürel bir sembol olarak da işlev görüyor.

Çilek (Fragaria), gülgiller (Rosaceae) familyası içinde yer alan bir bitki cinsi ve bu cins içinde yer alan türlerin meyvelerinin ortak adıdır.

Tohumları meyvenin üzerinde bulunan birkaç meyveden biridir. Bu yönüyle, çilek bir istisnadır. Çünkü çoğu meyvenin tohumları meyvenin içinde bulunur.

Çilekler, yoğun C vitamini barındırırlar.

Japonya'da çilekler genellikle seralarda yetiştirilir ve Aralık ayından Mayıs ayının başına kadar toplanabildiği için neredeyse yarım yıl boyunca tüketilebilir.

Editör:GÖZDE NUR BAYAR

