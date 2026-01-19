Merhum yazar Hekimoğlu İsmail’in hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen “Hekimoğlu İsmail Hikâye Yarışması”nda bu yılın kazananları belli oldu. 480 başvuru arasından seçilen üç yazar, ödüllerine 24 Ocak’ta kavuşacak.

MURAT ÖZTEKİN - “Minyeli Abdullah” eseriyle tanınan ve 2022’de aramızdan ayrılan yazar Hekimoğlu İsmail’in hatırasına her sene verilen ödüllerin yeni sahipleri açıklandı.

Gülce Timaş tarafından düzenlenen ve edebiyatına yeni hikâye sesleri kazandırmayı amaçlayan “Hekimoğlu İsmail Hikâye Yarışması”nda birincilik ödülüne, “Tasa Örtüsü” adlı öyküsüyle Buse Altan Yasanlar layık görüldü. İkincilik mükâfatı, “Fikri Dede ve Püf Çiçekleri” adlı hikâyesiyle Şeyma Sena Kaya’nın olurken; üçüncülük ödülünü ise “Güzel Sesler Koleksiyoncusu” adlı eseriyle Erkan Ceylan kazandı.

Salih Uyan, Abdullah Harmancı, Metin Özdamarlar, Funda Uçuk Er, Merve Özcan ve Şeyda Apaydın’dan oluşan yarışmanın jürisi; bu sene 480 başvuruyu değerlendirdi. Yarışmada dereceye giren isimler, ödüllerini 24 Ocak’ta Timaş Yayın Grubu’nda düzenlenecek ödül töreninde alacak.

