Naat geleneği yarışma ile canlanacak! Başvurular başladı

Hazreti Peygamber’e duyulan sevgi ve bağlılıkla yazılan naat geleneği “Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması” ile yeniden canlanacak. Yarışmaya müracaatlar başladı.

MURAT ÖZTEKİN - Hazreti Peygamber’e duyulan sevgi ve bağlılıkla yazılan naatlar, onun farklı yönlerini işleyen bir nazım türü olarak asırlar boyunca edebiyatta yer aldı.

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Sadece İslam medeniyetine has özel bir edebî form olan naat geleneği, şimdi bir yarışmayla canlandırılıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması”na müracaatlar başladı.

Peygamberimizle alakalı İslam dünyasının ortak edebî mirasını yaşatmayı ve bu sahada yeni eserlerin ortaya çıkmasını teşvik eden yarışma, Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Farsça olmak üzere beş dilde katılıma açık olacak. Eserler uluslararası bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Değerlendirme neticesinde birinciye 2 bin dolar, ikinciye 1 bin 750 dolar, üçüncüye ise 1.500 dolar mükâfat verilecek. Ayrıca dört esere mansiyon ödülleri takdim edilecek. Yarışmaya dair tüm bilgilere “naatcompetition.org” web adresi üzerinden ulaşılabiliyor.