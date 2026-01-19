Okurlar, kitap tercihlerinde popüler sosyal medya ve yapay zekâ uygulamaları yerine hâlâ arkadaş tavsiyesine güveniyor.

MURAT ÖZTEKİN - Online okuma platformu Everand ile kitap kulübü uygulaması Fable’ın 1.600’den fazla ABD’li yetişkinin katıldığı bir ankete ve kullanıcı datalarına dayanan raporu, yeni kitap bulmanın en yaygın yolunun “şahsen tanıdığım kişiler” olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre okurların neredeyse yarısı, okuyacakları kitabı bir arkadaşı, aile üyesi veya iş arkadaşı aracılığıyla buldu. Raporda “Okuyucular, yapay zekâ kullanımını artırmalarına rağmen hâlâ en çok insanlara güveniyorlar. Şahsi bağlantılar, tavsiyelere ve paylaşıma yön veriyor; bu da okuma ve keşfetmenin günümüzün ekranlarla dolu dünyasında bile son derece sosyal eylemler olduğunu gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

SESLİ KİTAP, E-KİTABI GEÇTİ

Rapor ayrıca sesli kitapların e-Kitapların önüne geçerek dijital yayıncılıkta en yaygın yöntem olduğunu gösterdi. Katılımcılar en iyi okuma cihazı olarak ise akıllı telefonları seçti. Ancak dörtte biri hâlâ basılı kitapları tercih ettiğini söyledi. Türkiye’de ise matbu kitabı tercih edenlerin oranının daha çok olabileceği düşünülüyor.

