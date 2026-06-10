Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un yeni kitabı Kelimeler ve Resimler, edebiyat serüveninden çocukluk anılarına, sanat anlayışından Türkiye’ye dair tartışmalı değerlendirmelerine uzanan geniş bir panorama sunuyor.

MURAT ÖZTEKİN- Yazar Orhan Pamuk’un yeni kitabı “Kelimeler ve Resimler”, okurlarla buluştu. Pamuk hatıralarını, edebî anlayışını ve sanata dair düşüncelerini anlattığı kitabında Türkiye’ye dair aykırı fikirlerini de paylaşıyor.

Meşhur yazarın hayatının farklı dönemlerine dair ilk defa kaleme aldığı anıları önemli. Nobel ödüllü yazar 20’li yaşlarında günde 7 saat roman yazdığını ama ilgi görmediğini, baba harçlığıyla geçinmek zorunda kaldığını ifade ediyor. Yazar ilk romanı olan “Cevdet Bey ve Oğulları”nın Milliyet Roman Ödülü’nü kazanmasına rağmen sözleşme imzaladığı yayınevince bir türlü basılmadığını da anlatıyor. Burada o zaman Milliyet Yayınları’nın başında bulunan Ülkü Tamer’i suçluyor. Eser, 3 sene sonra neşrediliyor.

Orhan Pamuk hatıralarını yazdı: İlk kitabını zorlukla yayınlatmış

PAMUK’TAN ATATÜRK’Ü KORUMA KANUNUNA TENKİT

Türkiye’de çok okunan Atatürk biyografilerini İngilizlerin kaleme aldığını savunan Pamuk “Bu kitapların hoşa gitmeyen yanları Türkçeye çevrilirken çıkarılıyordu. Atatürk biyografileri için Atatürk’ü Koruma Kanununu suçlayabiliriz” ifadelerini kullanıyor. Pamuk, 1960’lı yıllardaki bürokrasinin karanlık hâlini yığılmış evraklar üzerinden sembolize ederken, kendilerini azarlayan memurları tasvir ediyor.

Biraz dağınık bir eser olan “Kelimeler ve Resimler”de Orhan Pamuk’un Ara Güler’e dair metinleri ve onunla sohbet ederken çizdiği illüstrasyonlar da dikkat çekiyor.

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