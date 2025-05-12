Özel beste: Yücel Arzen’den içli bir ninni!
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Müzisyen ve politikacı Yücel Arzen Hacıoğulları, “Anneler Günü”ne has beste yaptı.
MURAT ÖZTEKİN - Prof. Dr. Erol Göka’nın sosyal medyadaki paylaşımında gördüğü ninninin sözlerinden çok etkilenen AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, “Zalime Boyun Eğme: Asla Köle Olma” adlı ninniyi besteledi.
Yücel Arzen, eserini sosyal medyadan “Hür nesiller yetiştiren hür annelerin Anneler Günü kutlu olsun” ifadesiyle paylaştı. Eserde, “Ninnilerin balası / Dağda yatar babası / Semalarda kuş gibi / Uçup gezer anası / Ninni yavrum… Ninni yavrum… ” ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe