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Özel beste: Yücel Arzen’den içli bir ninni!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Özel beste: Yücel Arzen’den içli bir ninni!
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müzisyen ve politikacı Yücel Arzen Hacıoğulları, “Anneler Günü”ne has beste yaptı.

MURAT ÖZTEKİN - Prof. Dr. Erol Göka’nın sosyal medyadaki paylaşımında gördüğü ninninin sözlerinden çok etkilenen AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, “Zalime Boyun Eğme: Asla Köle Olma” adlı ninniyi besteledi.

Yücel Arzen, eserini sosyal medyadan “Hür nesiller yetiştiren hür annelerin Anneler Günü kutlu olsun” ifadesiyle paylaştı. Eserde, “Ninnilerin balası / Dağda yatar babası / Semalarda kuş gibi / Uçup gezer anası / Ninni yavrum… Ninni yavrum… ” ifadeleri yer aldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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