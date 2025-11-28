Yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu’nun üstlendiği “İdea” sıradan bir adamın suçlanması hikâyesi üzerinden ne kadar absürt bir dünyada yaşadığımızı hatırlatıyor. Seyri kolay olmayan filmin görselliği ise mest edici.

MURAT ÖZTEKİN - Bir villada bekçilik yapan Kemal adlı adam, eğlenmek için gittiği şehir merkezinden dönerken belediye otobüsüne bırakılan kitabı eline alır. “İdea” isimli bu kara kaplı eseri karıştırıp geri bırakır. Ancak bu hadiseden sonra gözaltına alınıp kendisine ne olduğu bile açıklanmayan bir suç yöneltilir. Olan bitene mana veremeyen adam serbest bırakılsa da işi kurcalayınca polisler tekrar peşine düşer. Sonrasında “fantastik” bir kovalamaca meydana gelir...

Yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu’nun üstlendiği “İdea” işte dünyamız kadar absürt böyle bir hikâyeyi merkezine alıyor. TRT’nin de ortak yapımcısı olduğu eserin oyuncu kadrosunda Tarhan Karagöz, Nalan Kuruçim, Ercan Kesal ve Jale Arıkan gibi isimler yer alıyor.

Pirselimoğlu filmlerinde tekrardan kaçınmayan ve tekerrürde tekâmül olduğuna inanan bir yönetmen. Bu Kafkaesk üslup taşıyan eserinde de kendi sinemasının nevi şahsına münhasır unsurlarını bir araya getiriyor.

ABSÜRTLÜĞÜ KANIKSAYAN İNSANLIK

Kemal karakterinin içine düştüğü durumla, aslında dünyanın herhangi bir yerinde geçmesi muhtemel üniversal bir hikâye anlatılarak modern dünyada yaşanan anlamsız hâller resmediliyor. En çok da insanların bu absürtlüğü kanıksamaları tenkit ediliyor ve kara mizah dolu sahneler ortaya çıkarılıyor. Hâliyle insanlığın gittiği yer hakkında negatif hisler sizi kaplıyor.

Sinemada bu hafta | Tuhaflıklar âlemi! “İdea” dünyanın hâlini resmediyor

TAKDİRE ŞAYAN SİNEMATOGRAFİ

Andreas Sinanos’un görüntü yönetmenliğini yaptığı eserde daha ziyade karanlık tonlar tercih ediliyor ve mekânların gücünden istifadeyle seyirciyi içerisine çeken bir sinematografi meydana getiriliyor. Oyunculuklar sınırlandırılmış olsa da yan rollerde yer alan Ercan Kesal yine dikkat çeken bir performans sergiliyor.

SABIR İSTİYOR

Ancak seyri kolay olmayan eser yer yer izleyiciyi bir imtihana sokuyor. Yönetmenin filmografisine aşina olanlar için de bazı kısımlar klişe gelebilir.

Bunlara rağmen “İdea” eğer sabırla seyredilirse zihin açan, düşündüren ve huzursuz eden bir eser oluyor ki yerli sinemadaki birçok eserden ayrışıyor.

“ERKEN KIŞ” TAŞIYICI ANNELİK DRAMINA BİR AYNA

Yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği “Erken Kış”, bir göçmen karakter üzerinden aileleri sarsan taşıyıcı annelik mevzuunu merkezine koyan bir yol hikâyesi işliyor. Timuçin Esen, Leyla Tanlar ve Nastya Bogdanova’nın başrollerinde olduğu eserde Lia adlı Ukrayna kökenli kadın, bir ajans üzerinden çocuk sahibi olamayan Ferhat ve Handa çifti için “taşıyıcı anne” olmuş ve bebeğin 6 aylık olmasının ardından yurt dışına gönderilmektedir. Ancak annelik zannedildiği gibi sadece bir yük taşıyıcılığı değildir. Ne kadın bebeğinden ayrılmak istemektedir ne de bebeğin annesinden… Bu duruma rağmen Lia’yı uzaklaştırmak için Gürcistan sınırına doğru bir yolculuk başlar. Direksiyonda Ferhat vardır ve yol zamanla başka yerlere uzanır.

Taşıyıcı annelik dramını anlatan “Erken Kış” adlı film, anneliğin ağır yükünü ve etki sınırlarını çarpıcı şekilde sorguluyor.

DUYGU YÜKLÜ ESER

“Erken Kış”, hem menfi taşıyıcı annelik programları üzerinden yapılan kadın istismarına dikkat çekiyor hem de anneliğin sadece biyolojik bir durum olmadığına… Ancak duygu yüklü eserin odak noktası zayıf kalıyor. Yurt dışı “ilgisi” için hikâyeye ilave edildiği anlaşılan Ukrayna meselesi, işin tat ve dengesini bozuyor!

MURAT ÖZTEKİN

