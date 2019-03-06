Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Piramid Sanat’ta açılan sergiyle, yapay zekanın gelecekte olması muhtemel tehlikelerine, gazete manşetleri üzerinden dikkat çekiliyor. Gazete sayfalarında “Üç Yapay Zekâ Robotu Uyuşturucu Satarken Yakalandı”, “Yapay Zekâ Robotları Bağımsızlık İstiyor”, “İnsan Beyninden Geçenleri Okuyan Yapay Zekâ Geliştirildi”, “Yapay Zekâ Meclis Başkanı Kâinat Partisi Milletvekili’ni Azarladı” gibi başlıklarla yapay zekâ teknolojisi haberleri yer alıyor. Sanatçı Yücel Dönmez, yapay zekâ teknolojisinin geleceği kıyamete taşıyabilecek bir tehlike ortaya koyabileceğini söylüyor. Dönmez “Ben bir sanatçı olarak bu konuda insanları uyarıyorum” diyor. Sergi, 14 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.