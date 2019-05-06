Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Önceki gün Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği ortak bir açıklama ile kararı eleştirmişti.Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da bir basın açıklaması yaptı. “Tahsis meselesi gerekçesiyle ramazanlarda İstanbululları kitapla bağlayan süreklilik sekteye uğradı” denilen açıklamada “Kültürün önemine inanan herkes takdir eder ki ülkemizde kitap ve yayın adına yarım asra yakın süren bir faaliyet varsa bunun her halükârda yaşatılması elzemdir. Fuar nezdinde yaşanan kesinti, onlarca yıldır istikrarla sürdürülen ve adı ramazanla anılan köklü bir kültür geleneğine darbe vurmuştur” ifadelerine yer verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararın geçmiş dönemden gelen yönetimin görüşleri doğrultusunda alındığını savunmuştu.