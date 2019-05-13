Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İftarlar, dinî faaliyetler, alışverişler… Ramazan bu coğrafyada dopdolu geçiyor. Peki, mukaddes ayda sanata ayrılacak vakit yok mu? Elbette var! Kültürün ve sanatın başşehri İstanbul’da ramazana has olarak açılan veya ramazanın ruhuna uygun olan birçok sergi devam ediyor. Sanatseverleri iftara kadar sanatsal bir yolculuğa çıkaracak olan sergilerde, hat sanatının Osmanlıdan kalma numunelerinden gelenekle moderni bir araya getiren çalışmalara, minyatürlerden zamanı aşan makinelere kadar birçok eser görülebiliyor… İşte, İstanbullulara ve mukaddes ayda yolu İstanbul’a düşeceklere iki kıtada sanat rotası...

Maziye ahenkli yolculuk

Kitap sanatlarına dair güçlü bir koleksiyonu olan Sadberk Hanım Müzesindeki “Yazıda Âhenk ve Renk” ramazanda görülebilecek en prestijli sergilerden biri... Osmanlı hattatlarının 15. yüzyıldan 20. asra uzanan eseleriyle, mazideki renkli yazı kültürüne bir yolculuğa çıkılıyor. Sergilenen 200 eserin arasında sanatlı kitaplar, belgeler ve hüsnühatların yanı sıra ilk defa teşhir edilen Osmanlı vakfiyeleri de var. “Yazıda Ahenk ve Renk” sergisi, çarşamba günleri hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında Sarıyer’deki müzede ziyaretçilerini ağırlıyor.

Zamanı aşan fikirler

İslam tarihinin pozitif bilimle ne kadar barışık olduğunu sergi salonlarından da öğrenmek mümkün. Uniq İstanbul’da devam eden “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri” sergisi tam da bunlardan. Zamanı aşan fikirleriyle robotik teknolojisinin ilk numunelerini ortaya çıkaran Cezeri’nin makineleri, 15 yıllık titiz bir çalışmayla 800 yıl aradan sonra tasarlandı. Bu tasarımları karşımıza çıkaran sergi, 66 farklı makineye yer veriyor. Cezeri’nin şifreli kapı kilidi, şifreli kasası, dünyaca ünlü filli su saati, tarihin ilk insansı robotu gibi birçok çalışmasının bire bir örnekleri görülebilecek. Sergi, İstanbul Maslak’taki UNIQ Expo’da her gün açık.

Hat sanatını keşfedin...

Ramazanda görülmesi gereken sergilerden biri de Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu’ndaki “Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Kalem Güzelleri” sergisi... Sergide Ekrem Hakkı Ayverdi’nin topladığı birbirinden değerli hat levha, Kur’ân-ı kerim, murakka ve delailül hayrattan oluşan koleksiyon bir araya geliyor. Yazı takımları, meşk, yazı kalıpları ve karalamaların da olduğu sergi, hat sanatının dünyasına ilk defa adım atmak isteyenler için oldukça ideal. Sergide 16. asır ile 19. asır arası tarihimize mal olmuş en meşhur hattatların eserleri var. Koleksiyon sergisi Kısıklı’daki mekânda görülebilecek.

‘Cüret’li minyatürler...

Safiye Sultan’ın başlayıp, Hatice Turhan Sultan’ın tamamladığı Eminönü’deki Yeni Cami Hünkâr Kasrı’nda minyatür sanatçısı Leylâ Kara ve talebelerinin eserlerinden meydana gelen “Cüret” isimli minyatür sergisi yer alıyor. Farklı minyatür yaklaşımlarından çalışmaların bir araya geldiği sergide, 40 eserle İstanbul nostaljisine çıkılıyor. Toplam 40 eserin yer aldığı “Cüret” sergisi 25 Mayıs’a kadar görülebilecek.

İslam dünyasının bir başka köşesi

Meşhur Fransız fotoğrafçı Bruno Barbey’in Leica Galeri İstanbul’daki fotoğraf sergisi “My Morocco” İslam dünyasının sıra dışı ülkelerinden biri olan Fas’tan fotoğraf karelerini ihtiva ediyor. Elli seneyi aşkın zaman zarfında beş kıtada fotoğraflar çeken Barbey’in enstantaneleri Faslıların hayat tarzı, ibadet şekilleri ve mimari anlayışlarına bir bakış sunuyor.

Hat sanatı resme dönüşürse...

Hat sanatını bugünün bakış açısıyla yorumlayan sanatçı Sami Savatlı’nın ‘’Sonsuz Kökler’’ sergisi de ramazanda görülesi sergilerden... Üsküdar Nev Mekân Galeri’de sanatseverlerle buluşan sergide, hattın yanında tezhip, minyatür geleneksel sanatlardan ilham alınarak yapılmış modern resimler teşhir olunuyor. Savatlı’nın 60 eserinin yer aldığı ‘’Sonsuz Kökler’’ kaligrafik resim sergisi 9 Haziran’a kadar Nev Mekân Galeri’de görülebilir.