Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de şehirlerden kaçmaya çalışanlar sadece insanlar değil, Türk sineması da son on yıldır İstanbul’dan kaçmaya çalışıyor!

Nuri Bilge Ceylan’ın öncülüğünü yaptığı sinemamızdaki taşra eğilimi, Semih Kaplanoğlu, Reha Erdem, Mahmut Fazıl Coşkun gibi yönetmenlerce devam ettirildi. Hatta popüler sinemaya da sirayet etti… Bu sebeple beyazperdede peşi sıra Ege ve Trakya filmleri gördük, görmeye de devam ediyoruz… “Taşralı” filmlerin bazıları, Anadolu’ya yabancı bir gözle bakıyor ama bundan azade olan orijinal eserler de yok değil… Genç yönetmen Osman Nail Doğan’ın ilk uzun metraj filmi ‘Güvercin Hırsızları’ da bu akıma, mütevazı ama çarpıcı bir katkı sunuyor. Çeşitli festivallerden mükâfatlarla dönen filmde, vakitlerini güvercin çalarak geçiren 16 yaşındaki Mahmut’un, babası tarafından terk edilen minik İsmail’e sahip çıkma çabası merkeze alınıyor. Filmin çoğu amatör isimlerden meydana gelen oyuncu kadrosunda Seyit Nizam Yılmaz, Mert Buğra Tataroğlu, Kutay Sandıkçı, Gökhan Yıkılkan ve Burçin Sezen var.

Filmin hemen başında birlikte yaşadığı dedesi “Böyle kuş peşinde, it peşinde gez bakalım. Ne olacak sonun…” diye kızıyor Mahmut’a... Gerçekten de Mahmut, gündüzlerini güvercin muhabbeti yaparak gecelerini de arkadaşlarıyla birlikte güvercin çalarak geçiriyor. Çaldığı kıymetli kuşları da mezat yapan büyüklerine satıyor. Hikâyenin bu kısmında, hastalık derecesinde güvercinlere bağlanan garip hayatlar ve nafile çabalar resmediliyor.



iNSAFLI HIRSIZ

Derken bir gün, Mahmut’un süt beyaz güvercini kaçıyor. Konduğu yer ise minik İsmail ile annesinin yaşadığı evin çatısı oluyor... “Babası, İsmail ve annesini terk edip gitmiş, ailenin ev hayalleri de yarıda kalmış” Güvercin hırsızı Mahmut, süt beyaz kuşun peşinden gittiğinde bunu öğreniyor. Ayakkabı boyayarak evleri için tek tek tuğla biriktiren İsmail’in çabasını görünce de kalbi yumuşuyor. Hırsızlık yapıp aylak aylak dolaşan Mahmut’un şimdi hayatta bir maksadı oluyor: Babasız İsmail’in ev hayalini gerçekleştirmek. Ama bunun için yine başkalarının canını “insaflı bir şekilde” yakmayı tercih ediyor…

Hayatta gri tonlar da var

Yönetmen Doğan, “Güvercin Hırsızları” filminde iki çocuğun yaşadıkları üzerinden, mutlak kötüye doğru uzanan çizgide, gri tonların da varlığını göstermeye çalışıyor. Bunun için bizi kafesler arasında dolaştırıyor, karanlıkta kalmış karakterlerin arasına sokuyor. Yönetmen Doğan, kendisiyle konuştuğumuzda hırsızlığı “olumlama” çabası gütmediğini söylemişti ama filmin sıcak atmosferi seyirciyi Mahmut’la empati kurmaya zorluyor. Buna rağmen yönetmen Doğan’ın eseri, Anadolu’ya yabancı gözle bakıp geleneksel unsurlara alaycı bir tavırla yaklaşan yönetmenlerin eserlerinden ayrı bir yerde duruyor. Anadolu insanı, olabildiğince peşin hükümlerden uzak bir şekilde tasvir ediliyor. Yönetmenin ilk uzun metrajlı eseri olan filmdeki minimalist hikâye bazı boşluklar taşıyıp bazen derdini anlatmada zorlansa da etkileyici bir dram ortaya çıkıyor.