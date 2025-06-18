Bedia Ceylan Güzelce’den belleğe, zamanın ruhuna ve iç sesimize yolculuk: “Bu Çağın İnsanı” raflarda

Gazeteci-yazar Bedia Ceylan Güzelce’nin yeni kitabı “Bu Çağın İnsanı” yayımlandı. Güzelce, bu ilk deneme kitabında okurunu içe dönük, şiirsel bir dille çağın nabzını tutmaya davet ediyor.

Gazeteci- yazar Bedia Ceylan Güzelce’nin yeni kitabı Bu Çağın İnsanı Çınar Yayınları etiketiyle hem bireyin iç sesine hem de kolektif hafızamıza yönelen şiirsel ve düşündürücü bir anlatıyla raflardaki yerini aldı. Deneme türündeki eseriyle Güzelce, hızla dönüşen dünyada insan olmanın yolculuğunaışık tutuyor. Toplumun hızla değişen ruh hâlini, yakın tarihimizde iz bırakan meselelerin izleğinden takip eden Bu Çağın İnsanı, bir yandan insan olmaya çalışırken, diğer taraftan bu uğurda verilen iç çatışmalara, küçük hayatlarımızın büyük mücadelelerine de dikkat çekiyor. Ekranların hafızamız ve yegâne odağımız haline geldiği bu çağda, git gide hissizleştiğimize dikkat çeken kitap, inadına yaşamak, inadına insan olmak ve inadına hatırlamak üzerine hem bir durup soluklanma hem de bir hatırlama seansı niteliği taşıyor.

GÜNÜMÜZ YALNIZLIĞININ ŞİİRSEL BİR KAYDI

Kitap, sosyal medyadan yapay zekâya, pandemiden depreme, ayrılıktan ölüme kadar pek çok güncel konuyu ele alıyor. Kadın olmak, çocuk olmak, görünürlük arzusu, fark edilmek isteği, kayıplar ve umut… Tüm bu temalar, Güzelce’nin şiirle örülmüş diliyle içten, zarif ve etkileyici bir şekilde okura sunuluyor.

Bedia Ceylan Güzelce, kitabıyla ilgili olarak şu görüşleri paylaştı: “Her şey boş demenin içi, hiç bu kadar dolu olmamıştı. Yaşamı ekrandan takip ediyoruz. Hepimiz gizli birer bağımlıyız artık. Birbirimize ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir zamanda, bu denli yalnızlaşmamız nasıl açıklanabilir? Herkes kendi içine kapanırken, toplumsal hafızamız da dijital belleğe teslim oluyor. Dünya tarihinde ilk kez bir kuşak, kendinden önceki kuşaktan daha kısıtlı imkânlarla büyüyor. Savaşlar, gündelik siyaset, kimlik arayışları, değerlerin sorgulanması, yıkılması ve yerine yenilerinin konamaması gibi meselelere bir de memleket dertleri ekleniyor. Pandemi, deprem, yangınlar, afetler, yitip giden hayatlarla birlikte kaybettiğimiz şey sadece gözyaşlarımız olabilir mi? Peki, kaybettiklerimizi nasıl geri kazanırız? Elbette hatırlayarak.”

Bu Çağın İnsanı’nı hem bu çağın insanına ayna tutmak hem de unuttuklarımızı hatırlatmak amacıyla kaleme aldığını belirten Güzelce, kitabını sessizliğin arttığı bir dönemde iç sesimizi duyurmanın bir yolu olarak tanımlıyor. Öte yandan Güzelce, kitabın; hızla değişen değerler, ilişkiler ve hayat biçimleri karşısında savrulan insana bir hatırlatma seansı niteliği taşıdığını ve bu çağın meselelerine dair hislerimizi görünür kılan bir anlatı olduğunu da ifade ediyor.

DENEME, ŞİİR VE SÖYLEŞİ ARASINDA BİR GEÇİŞ

Güzelce’nin kaleminden çıkan Bu Çağın İnsanı, türler arasında özgürce dolaşan bir eser olarak konumlanıyor. Kimi zaman şiire yaklaşan, kimi zaman okurla birebir konuşan bölümleriyle deneme türünün güncel bir örneği olarak öne çıkıyor. Duyguları ve düşünceleri bir bütün olarak işleyen eser, çağımız insanının his dünyasına anlamlı bir bakış sunuyor.

144 sayfalık kitap, kitapçılarda ve internet satış noktalarında okuyucularla buluşmayı bekliyor.

Bedia Ceylan Güzelce Hakkında:

Edebiyat dergilerinde şiirlerinin yayımlanmasıyla başlayan yolculuğu, ilk romanından itibaren onu edebiyatta da orijinal bir ses olarak öne çıkarıyor. İlk kitabı, iki kirpinin gözünden Otlukbeli Savaşı’nı anlatan 1473 adlı romanı, İngiltere’de Kingston Üniversitesi tarafından yayımlanan ilk çeviri eser oldu ve dünyanın hafızası olarak bilinen The British Library koleksiyona kabul edildi. İran’da da yayımlanan eserin uluslararası yolculuğu devam ediyor.

Ölümsüz bir insanın, hiçbir çocuğun ölmediği bir çocuk hastanesinde ölümü arayışını ele alan Göğün Bütün Çeyrekleri ve hiç sevilmemiş bir kadının büyüme hikayesine odaklanan Soyka ile toplamda üç romana imza attı. Yeni kitabı Bu Çağın İnsanı ise roman türünün dışına çıktığı, kimi zaman şiire, kimi zaman öyküye, kimi zaman da okuruyla sohbet eden, sorular soran bir formla, deneme türünün güncel bir örneği niteliğinde.

Çocuk yaşta başlayan yazma serüveni, muhabirlikle adım attığı yayıncılık hayatı ile devam etti. Gazete, dergi, televizyonlarda farklı editoryal görevlerde yer aldı. Gazeteci olarak hem Türkiye’den hem dünyadan sayısız isimle röportajlara imza attı.

Bugüne dek kültür sanat alanında sayısız yayın ve çalışmaya imza atan Güzelce, aynı zamanda Kafa Radyo’da “Bedia ile Güzel Şeyler” programıyla dinleyicilerine ilham verirken, sanat ve edebiyatın yanı sıra mutfak sanatlarına duyduğu ilgiyi de Le Cordon Bleu’da aldığı eğitimle sürdürdü. ‘Anlattığımız hikayeler, nasıl bir hayat yaşadığımızı ele verir’ fikrinden yola çıkarak, anlatılası hikayeler ve hayatlar üzerine çalışan Bedia Ceylan Güzelce, günümüz insanının hikayesini anlamaya ve anlatmaya devam ediyor. Deneyim tasarımı ve deneyim ekonomisi alanında uluslararası yetkinliğe sahip olan Güzelce, insanların hayal dünyasını beslemek ve hayata olumlu deneyimler katmak adına bu alanda danışmanlıklar veriyor.