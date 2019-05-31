Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmen Frank Oz’un 1988 yılında beyazperdeye gelen ‘Kirli, Çürük ve Adi’ filmi, kibar dolandırıcı Lawrence ile ufak işlerin adamı Freddy’nin hırsızlık maceralarını ele alarak, komedi filmleri arasında unutulmaz bir yer edinmişti. Ama bu film aslında 1964 yapımlı ‘Bedtime Story’nin yeniden çevrimiydi. Şimdi bu film ikinci defa yeniden çevrildi. Yönetmenliğini Chris Addison’ın üstlendiği ‘Düzenbazlar’ adlı filmde erkek karakterler, yerini kadınlara bırakıyor; başrollerde Anne Hathaway ve Rebel Wilson rol alıyor. Biraz yenilik katılan hikâye şöyle: Josephine sahtekârlıkta çağ atlamış elit bir hırsızken Penny küçük işler çıkaran biridir. Penny, bir tren yolculuğu esnasında tanıştığı Josephine’le ekip olmak ister. Ne yapıp edip onu ikna eder. İkili sonunda bir iddia üzerine milyoner yazılımcı Thomas Westerburg’ü soymaya karar verirler. Ancak kaderde ava giderken avlanmak da vardır. Hollywood yapımcıları sevilen yapımları kadınsılaştırarak yeniden beyazperdeye getiriyor. Ancak ‘Ocean’s 8’de olduğu gibi bu maya pek tutmuyor. Feminist bir ruhla karakterleri değiştirilen ‘Düzenbazlar’ önceki filmin çok gerisinde kalmış. Klişelerle yoğrulan senaryo, oyunculuklara rağmen vasatı aşamamış.