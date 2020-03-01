Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın Oscar’ı olarak bilinen César Sinema Ödülleri sahiplerini buldu. Başkent Paris’te düzenlenen törende, bu sene 45’incisi gerçekleştirilen etkinlikte Fransız yönetmen Ladj Ly’in yönettiği “Les Miserables” en iyi film ve en iyi montaj ödüllerine layık görüldü. Bu filmde rol alan Alexis Manenti’ye de en iyi umut veren erkek oyuncu ödülü verildi. Tecavüzle suçlanan Polonya asıllı Fransız Roman Polanski “J’accuse” filmiyle en iyi yönetmen ödülünü aldı. Bu filme en iyi uyarlama senaryo ödülü de verildi. Polanski, ödülü almak için sahneye çıktığında birçok sanatçı ve davetli salonu terk ederek tepkilerini gösterdi. Skandal karara tepkiler sadece sanatçılarla sınırlı kalmadı. Paris konser salonu dışında toplanan kadın hakları aktivistleri yönetmene verilen ödülü pankartlar açarak protesto etti. Yüzlerce kadın sloganlar atarak Polanski’ye verilen ödülün geri alınmasını istedi. Bölgede geniş güvenlik tedbirleri alan polis göstericilere müdahale etti.

Paris’te etkinlik öncesi de tecavüzle suçlanan Polanski’nin protesto edildiği bir gösteri yapıldı. Öte yandan gecede En iyi erkek oyuncu ödülü ise “Roubaix, une lumiere d’Arnaud Desplechin” filminde rol alan Roschdy Zem’e verildi. Anais Demoustier de “Alice et le Maire” filminde gösterdiği performansla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. En iyi yabancı film ödülü ise Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho’nun “Parasite” adlı eserine verildi. En iyi animasyon filmi ödülü Jeremy Clapin’in “J’ai perdu mon corps” eserine gitti. PARİS