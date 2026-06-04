Elazığ’da kendisine saldıran kargadan kaçmaya çalışan bir vatandaş, panikle attığı taklalarla aksiyon filmlerini aratmadı. Nefes nefese kalan adam, son anda bir dükkâna sığınarak kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta yürüyen bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir nedenle bir karganın hedefi oldu.

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ÜZERİNE DOĞRU UÇUP SALDIRMAYA BAŞLADI

Karganın aniden üzerine doğru uçarak saldırmasıyla neye uğradığını şaşıran şahıs, panikle koşarak kaçmaya başladı. Peşini bırakmayan kargadan korunmak için hızla koşan vatandaş, kaçış esnasında dengesini kaybederek sert bir takla attı.

Kargayla nefes kesen kovalamaca! Panikle kaçtı, taklalar attı, o anlar kamerada

O ANLAR KAMERADA

Kameraya yansıyan görüntülerde, karganın havadan saldırmaya devam etmesi üzerine paniği daha da artan şahıs, koşmayı sürdürdüğü sırada koşar adımlarla işletmeye girerek kendisini korumaya çalıştı.

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