Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ve İslam Eserleri Müzesi, halı koleksiyonu arasında yer alan Azerbaycan halılarından bir seçkiyi sergiyle ziyaretçilerine sunuyor. Azerbaycan Millî Halı Müzesi ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi iş birliği ile açılan “Türk İslam Eserleri Müzesi Koleksiyonu’ndan Azerbaycan Halıları” adlı sergi, eşine az rastlanan el emeklerini gözler önüne seriyor. Müzenin halı koleksiyonu, Osmanlıda vakıf geleneklerine uygun bir şekilde yaptırılan büyük cami ve türbelere bağışlanmış halıların toplanmasıyla meydana getirildi. Bu halılar arasında Azerbaycan halı sanatının örnekleri de bulundu ve 17.-19. yüzyıllara ait önemli 12 halı, sergi için seçildi. “Türk İslam Eserleri Müzesi Koleksiyonu’ndan Azerbaycan Halıları” sergisi 13 Haziran’a kadar müzede ziyaretçilerini ağırlayacak.