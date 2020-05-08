Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeni tip koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden olan sinemada salonlarının kapanıp film çekimlerinin durmasının ardından büyük maddi kayıplar meydana gelmişti. Son günlerde ise beyazperdeyi sevindirecek haberler gelmeye başladı. Norveç ve Hong Kong’daki sinemalar dün belirli tedbirler altında yeniden açıldı. Çekya’da ise salonların bu hafta açılacağı duyuruldu. İngiltere’deki sinema birlikleri de sinema salonlarının belirli tedbirler altında önümüzdeki ay sonunda seyircileri ağırlamaya hazır olduğunu açıkladı.

BAKAN ERSOY, SİNEMACILARLA GÖRÜŞTÜ

Türkiye’de ise durum henüz netleşmedi. Edinilen bilgiye göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün İstanbul’da sinema sektörünün önde gelen isimleriyle kapalı bir görüşme yaptı. İddialara göre bazı yapımcılar çeşitli endişelerle salonların sonbahara kadar kapalı kalmasını savunurken kimi yapımcılar ise açılış tarihi için temmuz ayı başının uygun olacağı görüşünü dile getirdi. Sinema salonlarının açılışıyla alakalı kesin kararı, Bilim Kurulunun önümüzdeki haftalardaki tavsiyelerinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.