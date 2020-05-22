Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

BKM Kitap’ın verilerine göre Türkiye’nin ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan 10 Mayıs tarihine kadar olan iki aylık dönemdeki internetten en çok sipariş verilen kitap türü roman oldu. Pandemide en çok okunan 10 yazar ise Sabahattin Ali, Stefan Zweig, Ahmet Ümit, Franz Kafka, Fyodor Mihayloviç, Dostoyevski, George Orwell, Varol Yaşaroğlu, Zülfü Livaneli, Beyza Alkoç ve Jose Mauro de Vasconcelos olarak sıralandı. Aynı verilere göre internetten sipariş verenlerin büyük çoğunluğu (yüzde 35) 25-34 yaş aralığında toplandı.