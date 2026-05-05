Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi mayısın ilk işlem gününde %-0,51 değer kaybı ile 14.369 puana geriledi. Analistler Orta Doğu kaynaklı haber akışı, ekonomik veriler ve bilançolara dikkat çekerek; endekste 14.100 seviyesinin destek ve 14.600’ün ise direnç olarak öne çıktığını ifade ediyor. Bu arada nisan ayında aracı kurumlar tarafından en çok beğenilen hisseler de belli oldu. Bir banka hissesi, 22 raporla ilk sırada yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Nisan ayında %12,91 primle en fazla yükselen yatırım aracı olan borsa, mayısa düşüşle başladı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi mayısın ilk işlem gününde %-0,51 geriledi ve 14.369,61 puandan kapanış yaptı.

Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri piyasada yakından takip edilirken, içeride de yüksek gelen nisan enflasyonun yansımaları izleniyor. Bir yandan borsa şirketlerinin ilk çeyrek bilançoları da fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Nisanda reel getiriler belli oldu! Sadece 1 yatırım aracı enflasyonu yendi

BORSADA BEKLENTİLER

Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Mevcut konjonktürde haber akışına olan yüksek duyarlılık, fiyatlamalarda kırılgan ve dalgalı seyre sebep oluyor ve temkinli duruşun önemini artırıyor. Teknik görünümde endekste 14.100 desteği üzerinde kalındığı sürece, yeniden 14.600 direncine yönelme potansiyelinin koruduğunu düşünüyoruz. Bu seviyenin aşılması halinde ise yukarı yönlü hareketin ivme kazanarak 15.000’e yönelmesi teknik açıdan mümkün görünüyor” denildi.

En çok beğenilen hisseler! Liste değişti, işte ilk 10…

3 HAFTALIK YATAY SEYİR

14.100 desteğinin aşağı yönlü kırılması halinde ise düzeltmenin derinleşerek 13.750 seviyesine kadar devam edebileceği uyarısı da yapıldı.

Yapı Kredi tarafından paylaşılan günlük bültende de borsada 3 haftadır 14.250-14.600 bandında yatay bir seyir oluştuğuna dikkat çekilerek “Bu kapsamda yukarı ataklarda yeniden güç kazanımı için 14.600 direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda ilk etapta 15.000 olmak üzere, 15.500 kanal direncini hedefleyecek yukarı hareket devam edebilir” görüşüne yer verildi.

EN ÇOK BEĞENİLEN HİSSELER

Bu arada aracı kurumların nisan ayında en çok rapor yayınladığı hisse senetleri de belli oldu. Matriks Haber tarafından yayımlanan araştırmanın sonuçlarına göre AKBNK, 22 kurum ile en fazla hedef fiyat verilen hisse oldu.

Onu 17’şer hedef fiyat ile EREGL ve THYAO ve YKBNK takip etti.

15 raporla GARAN, 14’er raporla ASELS, TURSG, TAVHL, ARCLK ve 10 raporla TTRAK da listede yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası