Türkiye’de aylık enflasyon nisanda, yüksek petrol fiyatlarının etkisiyle %4,18 oldu. Tahminleri aşan TÜFE, geçen ay yatırım araçlarının reel getirilerinin de negatif bölgede kalmasına sebep oldu. Sadece 1 yatırım aracı nisanda enflasyona karşı koruma sağladı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda nisan da Orta Doğu’daki belirsizliklerin gölgesinde tamamlanırken; petrol, marttaki %41 yükselişin adından geçen ay %7,60 attı. Varil fiyatında 110 doların üzerinde gerçekleşen aylık kapanış sonrasında, nisan enflasyonu da tahminleri aştı.

TÜİK verilerine göre nisanda enflasyon aylık bazda %3,20’lik beklentiye karşılık %4,18 yükseldi. Böylece geçen ay yatırım araçlarının performansı da belli oldu.

NİSANDA ‘NOMİNAL’ GETİRİLER

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen ay 14.442,56 puandan kapanış yapmıştı. Gram altın 6.716 TL’den “primsiz” olarak nisanı geride bıraktı. TL mevduat %3,6’lık getiri sunarken, euronun getirisi geçen ay doları geride bıraktı. ABD para birimi, gram altından sonra en düşük performansı gösterdi. Nisanda yatırım araçlarının “nominal” getirisi şöyle gerçekleşti:

Yatırım Aracı Getiri Oranı Borsa (BİST 100) %12,91 TL Mevduat %3,60 Euro %3,21 Dolar %1,70 Gram Altın %0,07

NİSANDA ‘REEL’ GETİRİLER

Nisanda %4,18 olarak gerçekleşen aylık enflasyondan arındırıldığında ise sadece Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinin “reel getiri” sunduğu görüldü. Geçen ay “reel” getiriler ise şu şekilde oluştu:

Varlık Değişim (%) Borsa (BİST 100) %8,38 TL Mevduat %-0,56 Euro %-0,93 Dolar %-2,38 Gram Altın %-3,95

TCMB BEKLENTİLERİ

Reel getiriler için gelecek aylarda da dikkatler enflasyon verilerine çevrilecek. Yıllık bazda enflasyonda en yüksek artışın %50,6 ile eğitim, %46,6 ile konut, %35,06 ile ulaştırma ve %34,55 ile gıda kalemlerinde yaşandığına dikkat çeken Trive Yatırım Araştırma Direktörü Eren Can Umut, “Enflasyona en büyük katkı ise 8,72 puanla gıdadan, 6,30 puanla konuttan ve 5,66 puanla ulaştırmadan geliyor. Bunlar hane halkının en çok harcama yaptığı zorunlu giderler. Bu sebeple enflasyon algısı yüksek kalıyor” değerlendirmesinde bulundu. Umut, nisan enflasyonunun “TCMB’nin sıkı para politikasını sürdürmesi gerektiği” mesajını verdiğini de savundu.

EKİM 2025’İN ARDINDAN…

Ekonomist Banu Kıvcı Tokalı da martta beklenti altında gelen aylık enflasyonun nisanda tahminlerin üzerinde geldiğini belirterek, “Yıllık enflasyon %32,37’ye yükseldi ve bu yılın kazanımı silindi. Şu anda enflasyon, 2025 Ekim sonundaki %32,87’den sonra en yüksek seviyede. Bundan sonraki dönemde gıda enflasyonu ve enerji krizinin seyri kritik” diyerek, faiz indirimi senaryosunun eylüle kaymış olabileceği yorumunda bulundu.

