Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

1 Eylül Salı gününden itibaren seyircileri salonlarında ağırlayacak olan DT'nin 2020-2021 tiyatro sezonunun biletleri internet üzerinden, Sanat Cepte aplikasyonundan ve Devlet Tiyatroları gişelerinden satışa sunuldu. Yeni sanat sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan DT, açık hava mekânlarını kullanmaya devam ederken az sayıda salonu da kullanıma açacak. Salonlarda koltuklar fiziki mesafe kuralına uygun şekilde tertiplenecek. Maskesi olmayan seyirciler de tiyatro salonuna alınmayacak ve gösterimler birer gün arayla yapılacak. Pandemiden dolayı ilk turda az kadrolu oyunlarla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Devlet Tiyatrolarında Ankara Devlet Tiyatrosu üç, İzmir Devlet Tiyatrosu dört, İstanbul, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Trabzon, Erzurum, Sivas ve Van Devlet Tiyatroları bir yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak.

POPÜLER OYUNLAR YENİDEN

Geçtiğimiz sene kapalı gişe oynayan "Reis Bey", "Leylâ ile Mecnun", "Anna Karenina", "Hamlet", "Bir Nefes Dede Korkut", "Shirley Valentine" ve "Umut Kavşağı" gibi oyunlar da yeni sezonda yine perde açacak.