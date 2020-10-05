Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

16 yıllık araştırma neticesinde tablonun altında kömürle çizilmiş bir eskiz olduğu ortaya çıktı. Araştırmada, eserin bir kâğıda çizilen karikatür eskizden aktarıldığı ve eskizde toka çizimi olduğu tespit edildi.