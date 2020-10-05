MURAT ÖZTEKİN
16 yıllık araştırma neticesinde tablonun altında kömürle çizilmiş bir eskiz olduğu ortaya çıktı. Araştırmada, eserin bir kâğıda çizilen karikatür eskizden aktarıldığı ve eskizde toka çizimi olduğu tespit edildi.
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MURAT ÖZTEKİN
16 yıllık araştırma neticesinde tablonun altında kömürle çizilmiş bir eskiz olduğu ortaya çıktı. Araştırmada, eserin bir kâğıda çizilen karikatür eskizden aktarıldığı ve eskizde toka çizimi olduğu tespit edildi.
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