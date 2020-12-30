Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kısa sürede pek çok oyunu arşivine katan "tiyatronet.com" platformu, yerli ve yabancı yazarların oyunlarını sanatseverlerin seyrine sunacak. Dünyanın en gelişmiş dijital tiyatro portalı olma iddiasıyla yola çıkan platform, 31 Aralık'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Platformda yerli ve yabancı yazarların oyunları sanatseverlerin izlenimine sunulurken, sanatçılara telif ödemesi yapılacak. Yeni eserlerle geniş bir tiyatro arşivi oluşturmayı da hedefleyen "tiyatronet", tiyatro konusunda araştırma yapanlar için de kaynak vazifesi görecek. Oyuncu Onur Şenay’ın öncülüğünde hazırlanan platformun tanıtımı, Gayrettepe Kats Sahne’de gerçekleştirildi.

Onur Şenay, yaptığı konuşmada “Artık seyirciler tiyatroyla daha çabuk birleşecek. Biliyoruz, ülkemiz çok büyük, her yerde tiyatrolarımız olsa da oyunlarımızı istediğimiz şekilde ulaştıramıyoruz. ‘tiyatronet’ sayesinde dünyanın neresinde olursanız olun, oyunlarımızla daha rahat bir araya geleceksiniz. Tiyatro, daha çok sahnede keyif veren bir şey ama biz oynadığımızda varız, oynamadığımızda yokuz. Bu platform sayesinde her zaman sahnelerde olma fırsatı yakalayacağız” dedi.