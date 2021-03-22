Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

PTT AŞ tarafından "Türk Ressamlarımızın Tabloları (Devrim Erbil)" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı meydana getirildi. Bu çerçevede sanatçının eserlerinin yer aldığı "Resimden Pula Devrim Erbil İstanbul Resimleri” konulu sergi, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın yaptığı sergide, Türk resim sanatının yaşayan en önemli temsilcilerinden olan Erbil’in İstanbul konulu resimlerinden yapılan seçkiden hazırlanan anma pulları ve ilk gün zarfı sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sergi hakkında değerlendirmede bulunan sanatçı Erbil “İletişim her zaman özlemleri, sevgileri, kavuşmaları hatırlatır. Pul sergisi, bunu sanat yoluyla gerçekleştirmemize imkân verdi. Pul, bütün evreni dolaşan, herkesin görebildiği, o ülkeyi ve kültürü anlatan bir nesnedir. Böyle bir serginin gerçekleşmesi, sanatı pek çok yere ulaştırmak anlamına geliyor” ifadelerini kullanıyor. Sergi, 10 Nisan’a kadar Beyoğlu’nda görülebilecek.