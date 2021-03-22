Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Online yapılan Sanal Şiir Kitapları Fuarı’nda ise dün şiir okumaları gerçekleştirildi. 21 Mart Dünya Şiir Günü vesilesiyle açıklamalarda bulunan şair Bülent Parlak da “Şiir insanı hasta edebilir” dedi. Şiiri bir gökkuşağına benzeten şair "Hani gökkuşağına ulaşmak için yürürsünüz ama hiç oraya varamazsınız ya şiir de biraz öyle. O yüzden şiiri hayatımızın merkezine almayı ben çok doğru bulmuyorum. Şiirin delirttiği insanlardan olmamak gerekiyor. Yaptığımız işleri sürekli kutsallaştırmanın bir anlamı yok. Şiir yazıyoruz, çok kutsal bir şey yapmıyoruz" görüşünü paylaştı.