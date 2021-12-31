Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

BİR MERMİNİN İZİNDE

EREN'İN HİKAYESİ

Eren Bülbül’ün doğum günü olan yarın vizyona girecek “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” adlı eseri Özer Feyzioğlu yönetirken başrollerde İsmail Hacıoğlu, Rahman Beşel, Alayça Öztürk ve Mutlunur Lafçı gibi isimler yer alıyor.

Filmde, aynı hadisede şehit olan Astsubay Ferhat Gedik ile 15 yaşındaki Eren’in hayatları kesişiyor. Realist hikâyelere; terörün yıkımı, Anadolu insanının mücadeleci ruhu ve askerlerin hayatlarından kesitler bir arada veriliyor. Bir mermi metaforuyla şekillenen filmdeki hikâye, terörün global kaynaklarına da vurgu yapıyor...

ERDOĞAN GALAYA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İyi ki Varsın Eren" filminin galasına katıldı. Filmi şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ile birlikte izleyen Erdoğan’a filmin afişi hediye edildi.

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SANATÇI LOUIS WAIN’İN HAYATI SİNEMADA

KOMİK KEDİLERİN EKSANTRİK RESSAMI

Viktorya devrinin İngiltere’sinin “kedi ressamı” Louis Wain de beyazperdeye gelen ressamlardan oldu... Yönetmenliğini Will Sharpe’ın üstlendiği “Louis Wain’in Renkli Dünyası” filmi, eksantrik ressamın karmaşık hayat hikâyesinin içerisine bizi dâhil ediyor.

Eserde ressamı Benedict Cumberbatch canlandırırken ona Claire Foy, Andrea Riseborough, Jamie Demetriou ve S. DiMartino gibi isimler refakat ediyor. Babasız Louis, hasta annesi ve kız kardeşlerine bakmak için gazetelere illüstrasyonlar çizerek para kazanıyor. Ancakboks, opera ve elektrik gibi farklı merakları da var. Her yönüyle sıra dışı bu adam, kardeşlerinin eğitimi için evlerine aldıkları Emily adlı bir mürebbiyeye âşık oluyor. Louis, ailesinin karşı çıkmasına onunla evleniyor ama bir hastalık hayatını sarsıyor...

Eser, “geveze” senaryoyla meydana getirilmiş ve biraz dağınık hadise örgüsüne sahip olsa da, duygusal tarafıyla seyirciye dokunmayı başarıyor. Eğlenceli kedi resimlerinin ardındaki yürek burkan hayat hikâyesi, bir dış ses anlatımıyla masalsı bir şekilde seyirciye veriliyor. Daha evvel Turing ve Edison gibi tarihî kişilikleri canlandıran Cumberbatch de karakteriyle bütünleşiyor. Ancak filmdeki feminist dokunuşlar sırıtıyor…

Yönetmen: Will Sharpe

Tür: Biyografik

Ülke: İngiltere

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini seyretti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin galasına katıldı.