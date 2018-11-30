Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 kilo veren oyuncu, yeniden setlere dönerek “Diriliş Ertuğrul” dizisinde Hafsa Hatun rolüne büründü. Oğlu Kaan’ı Amerika’da dünyaya getiren Abdullah, oğluna hamileyken 30 kilo almıştı. Sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyleyen Abdullah “Bebeğim anne sütü aldığı için beslenmeme çok dikkat ediyorum. Biliyorsunuz emzirmek, hamilelik kilolarının daha kolay verilmesine yardımcı oluyor. ‘Diriliş Ertuğrul’un çekimleri de bir süre önce başladı. Şimdilerde ev ile set arasında mekik dokuyorum ve bu koşturmacanın da zayıflamamda etkili olduğunu söyleyebilirim” dedi.