Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havalimanı, E-5 yolunda bir olaya müdahale eden polis aracına çarpan Eronat’ın içinde bulunduğu taksi zincirleme kazaya karıştı. Üç aracın çarpışması sonucu büyük maddi hasarın oluştuğu kazada oyuncu Zeynep Eronat da yaralandı. Kaza sonrası kısa süreli şoka giren ünlü oyuncu en yakın hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından belinden ve dizinden yaralanan Eronat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Hürriyet)