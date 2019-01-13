Havalimanı, E-5 yolunda bir olaya müdahale eden polis aracına çarpan Eronat’ın içinde bulunduğu taksi zincirleme kazaya karıştı. Üç aracın çarpışması sonucu büyük maddi hasarın oluştuğu kazada oyuncu Zeynep Eronat da yaralandı. Kaza sonrası kısa süreli şoka giren ünlü oyuncu en yakın hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerin ardından belinden ve dizinden yaralanan Eronat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Hürriyet)
Ünlü oyuncu Zeynep Eronat ölümden döndü
13.01.2019 - 17:18 | Son Güncelleme: 13.01.2019 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çekimleri Alanya'da başlayacak olan yeni dizisi 'Yüzleşme'nin setine gitmek için havalimanına doğru yola çıkan Zeynep Eronat'ın bindiği taksi kaza yaptı.
Etiketler : Zeynep Eronat,trafik kazası,
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