Testo Taylan olarak bilinen sosyal medya fenomeni Taylan Özgüç Danyıldız, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla 18 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 60 gün tutuklu kalan Danyıldız, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Danyıldız’ın tahliyesine karar verdi.

Taylan Özgüç Danyıldız hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sosyal medya hesabında yayınlanan “Sosyal Mühendis Akademi” başlıklı videoya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

“SOSYAL DENEY” VİDEOSUNA SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında, “sosyal deney” adı altında paylaşılan videolarda kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen davranışlara yer verildiği öne belirtildi. İçeriklerin, kadınlara yönelik taciz eylemlerini sıradanlaştırabilecek ve toplum nezdinde kabul edilebilir gösterebilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ayrıca bazı paylaşımlarda genel ahlakı zedeleyebilecek müstehcen görüntü ve davranışların bulunduğu, söz konusu içeriklerin sosyal medya platformları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırıldığı belirtildi.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA ALENEN TAHRİK…

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Taylan Özgüç Danyıldız, Kocaeli’nde gözaltına alınmış, ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

60 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Yaklaşık 60 gündür tutuklu bulunan Danyıldız, bugün görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine hükmetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası