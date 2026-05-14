Trabzon’da Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarı yoğunluk kazandı. Türkiye’nin farklı illerinden gelen besicilerin satış yaptığı pazarda, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki “Paşa” isimli boğa vatandaşların ilgi odağı oldu. Trabzonlu Rahman Durmuş ile Erzurumlu besici Zeki arasında geçen esprili pazarlık ise izleyenleri gülümsetti.

Trabzon'da her yıl Akoluk mevkiinde kurulan kurban pazarı, bu yıl 2 No'lu Bostancı Mahallesi'nde vatandaşları ağırlamaya başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen besiciler, kurulan çadırlarda büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını satışa çıkardı.

Besmele ile başladı, kurban pazarlığında kolu ağrıdı! "Ula Rahman inada bindirme"

KURBAN PAZARININ GÖZDESİ 1 TONLUK “PAŞA”

Pazarın en dikkat çeken kurbanlığı ise "Paşa" isimli 1 ton ağırlığındaki dev boğa oldu. Besiciler satışlardan umutlu olduklarını belirtirken, vatandaşlar ise bütçelerine uygun kurbanlık bulabilmek için sıkı pazarlık yapıyor.

Besmele ile başladı, kurban pazarlığında kolu ağrıdı! "Ula Rahman inada bindirme"

“VALLA KOLUM AĞRIDI”

Bayram öncesi hareketliliğin arttığı Trabzon hayvan pazarında Rahman Durmuş adlı vatandaş ile Erzurum'dan gelerek kurbanlık satışı yapan besici Zeki arasında yaşanan pazarlık, çevredeki vatandaşları hem güldürdü hem de ilgi odağı oldu. Besmele çekilerek başlayan pazarlıkta tarafların esprili atışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Besicinin "210 liradan 200 liraya indim" sözlerine Rahman Durmuş, "Bırak be ben 25 yukarı geldim. Ben 30 yukarı geldim" cevabını verdi. Pazarlığın ilerleyen dakikalarında besici Zeki, "Ben de 20 kırdım. Rahman ağabey bunun yumuşak et oranı fazla. 185'e bağlayacağız. Valla kolum ağrıdı" ifadelerini kullandı.

Besmele ile başladı, kurban pazarlığında kolu ağrıdı! "Ula Rahman inada bindirme"

“BEN 5 LİRALIK ADAM MIYIM”

İkili arasındaki pazarlık zaman zaman tatlı sert atışmalara dönüştü. Rahman Durmuş'un "Ben 5 liralık adam mıyım?" sözleri üzerine besici Zeki, "Ben 5 liralık adam mıyım? Siftahı yaptık, onun dediği oldu. 5 lirasını alacağım" dedi. Bunun üzerine Durmuş, "Vermeyeceğiz" karşılığını verirken, besici ise "Vereceksin. Senin dediğin olmayacak. Ula Rahman beni inada bindirme" sözleriyle izleyenleri güldürdü.

Dakikalar süren pazarlıkta Rahman Durmuş'un 80 liralık indirime yönelik ısrarı sonuç verdi. Kurbanlığı istediği fiyata alan Durmuş ile besici Zeki, pazarlığın ardından sarıldı. Pazardaki vatandaşlar ise renkli pazarlığı gülümseyerek izledi.

Besmele ile başladı, kurban pazarlığında kolu ağrıdı! "Ula Rahman inada bindirme"

BESİCİLER PAZARDAN ŞİKAYETÇİ

Trabzon'da Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarında satışlar başlarken, Ağrı'dan gelen besiciler hem pazardaki durgunluktan hem de yeni yerin şehir merkezine uzak olmasından yakındı. Besici Faruk Kadan, satışlara başladıklarını belirterek, "Ağrı'dan gelip malımızı indirdik, satışa başladık. Yavaş yavaş tanıdıklarımız geliyor. Pazarın yerinden memnun değiliz. Şehirden uzak bir yer tercih edilmiş. Pazar biraz ters düştüğü için gelenler fazla olmuyor. İnşallah bir şeyler olur. Fiyatlar en kötü 150-160 TL'den başlar, 300 TL'ye kadar gider" dedi.

“PAZARIN ŞAMPİYONU BİZDE”

Besici Bülent Muhsin ise pazarın şampiyonu olarak gösterilen "Paşa" isimli kurbanlığın yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, "Ağrı'dan geldik. Pazarın şampiyonu ‘Paşa' bizde. Bundan daha büyüğü yok. Yaklaşık 1 ton geliyor. Vatandaşlar bu zamanlarda hep soruyorlar. Bir hafta sonra alımlar başlar. 20 senedir her yıl geliyoruz. Bu yıl 28 tane hayvanımız ile geldik. Paşa için sabah gelip pazarlık yapan oldu ama anlaşamadık" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası