Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; Kenan Doğulu-Beren Saat çifti, evliliklerini sonlandırma kararı aldı. İkilinin, 28 Mart günü anlaşmalı olarak boşanacağı iddia edildi. Flaş haber sonrası Beren Saat cephesinden bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Geçtiğimiz günlerde Instagram'da evlilik fotoğraflarını kaldıran güzel oyuncu, yabancı takipçilerinden gelen bir mesajı yayınladı. Mesaj içeriğinin, boşanma haberini doğrular nitelikte olması dikkat çekti.

Beren Saat’in, "Sizi çok seviyorum" yanıtını verdiği o mesaj şöyle:

“Merhaba Beren! Zaten bunu bildiğini biliyorum, ama zaman zaman hatırlatmak iç açıcı olabilir. Sizi seviyoruz, sizi destekliyoruz ve her zaman sizi bekliyor olacağız. Hayatta hiçbir şey sonsuza dek sürmez, ne mutluluk ne de acı. Duygusal olarak bir kayaya çarptığında, bir sonraki adıma geçmenin yolu yerinden kalkmaktır. Geçecek, zaman her şeyle ilgilenecek. Sana çok büyük bir kucaklama gönderiyoruz.”