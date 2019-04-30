Oyunculuğu bıraktığını söyleyen yapımcı, “Kesin kararım, artık benden geçti.Dönmem çok zor. Hem şirketi idare etmek hem de sette olmak imkansız. Dışarıdan göründüğü gibi değil” şeklinde konuştu.
Burak Sağyaşar oyunculuğu bıraktı
30.04.2019 - 09:48 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatice Şendil-Burak Sağyaşar çifti, çocukları Can’ı Bebek Parkı’na götürdü.
Etiketler : Hatice Şendil-Burak Sağyaşar,
621109 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/621109.aspx
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