Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyunculuğu bıraktığını söyleyen yapımcı, “Kesin kararım, artık benden geçti.Dönmem çok zor. Hem şirketi idare etmek hem de sette olmak imkansız. Dışarıdan göründüğü gibi değil” şeklinde konuştu.