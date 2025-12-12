Ünlü şarkıcı Petek Dinççöz’ün 8 ay önce geçirdiği yüz gençleştirme operasyonu sonrası makyajsız hali paylaşıldı. Sosyal medyada büyük ilgi gören fotoğraf takipçilerinden yoğun beğeni ve yorum aldı.

Petek Dinççöz'ün 8 ay önce geçirdiği estetik operasyon sonrası makyajsız hali, operasyonu gerçekleştiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş tarafından sosyal medya hesabında paylaşıldı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşım, takipçilerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

FOTOĞRAFI ÇOK BEĞENİLDİ

Petek Dinççöz'e geçen aylarda Samsun’da Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş tarafından yüz gençleştirme operasyonu yapılmıştı. Operasyon sonrası görünümündeki değişimi Prof. Dr. Akbaş ile birlikte çektirdiği makyajsız fotoğrafla duyuran ünlü sanatçı, paylaşımın ardından sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraf, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Yüz gençleştirme operasyonu geçirmişti: 8 ay sonra makyajsız görüntüsü paylaşıldı

“ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM”

Dinççöz, paylaşımına şu sözlerle açıklık getirdi:

"Estetik ameliyat yapılalı 8 ay oldu. Çok mutlu hissediyorum. Yediklerime dikkat ediyorum, spor yapıyorum ve bu nedenle zayıf kalıyorum. Zayıflık nedeniyle deri gevşemesi oluyor ama bu yaşa bağlı değil. Prof. Dr. Hayati Akbaş’a yıllara dayanan dostluğumuz ve güvenimle başvurdum. Ufak dokunuşlarla çok mutlu oldum."

