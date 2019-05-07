Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tiyatro ve dizi oyuncusu Yurdaer Okur’un babası Yusuf Okur, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gece saatlerinde hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Yusuf Okur’un cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun’dan memleketi Ordu’nun Perşembe ilçesi Çaytepe Mahallesi’ne getirildi. Kavraz Cami’de ikindi vakti kılınan cenaze namazına sanatçı Yurdaer Okur ve ailesinin yanı sıra Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve vatandaşlar katıldı.

Yurdaer Okur, cenazede taziyeleri kabul etti. Yusuf Okur’un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.