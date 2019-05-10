Kenan Doğulu, 'Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri' töreni öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Ünlü şarkıcı, "Üçüncü şahısları ilgilendiren bir mevzu olduğunda bunu anons ederiz. Endişelenen insanları haklı görüyorum, önlerinde sevgi ve saygıyla eğiliyorum. İnsanları negatif haberlerle bu kadar üzmeyin. İnsanları ilgilendiren bir şey olursa söyleriz. Beren sette ve çok yoğun. Yaptığınız her negatif haber istese de istemese de eşimizi dostumuzu üzüyor. Telefonlarımız susmuyor. İyiyiz, bir sorun yok, keyfimiz yerinde" şeklinde konuştu.
Kenan Doğulu'dan flaş Beren Saat açıklaması
10.05.2019 - 12:52 | Son Güncelleme: 10.05.2019 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2014 yılında Kenan Doğulu ile nikah masasına oturan Beren Saat'in doğum günü olan 26 Şubat'ta Instagram sayfasında yaptığı paylaşım, boşanma iddialarını gündeme getirmişti. Bugüne kadar çıkan haberlerle ilgili soruları yanıtsız bırakan Doğulu, sonunda suskunluğunu bozdu.
Etiketler : Kenan Doğulu,Beren Saat,boşanma,
623490 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/623490.aspx
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