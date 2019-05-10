Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenan Doğulu, 'Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri' töreni öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Ünlü şarkıcı, "Üçüncü şahısları ilgilendiren bir mevzu olduğunda bunu anons ederiz. Endişelenen insanları haklı görüyorum, önlerinde sevgi ve saygıyla eğiliyorum. İnsanları negatif haberlerle bu kadar üzmeyin. İnsanları ilgilendiren bir şey olursa söyleriz. Beren sette ve çok yoğun. Yaptığınız her negatif haber istese de istemese de eşimizi dostumuzu üzüyor. Telefonlarımız susmuyor. İyiyiz, bir sorun yok, keyfimiz yerinde" şeklinde konuştu.