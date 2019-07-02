Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, canlı yayınlanan Survivor finalinde şu açıklamayı yaptı:



Bundan yıllar önceydi. Survivor'da bir yarışmacı, elenmesini kabullenemeyerek hakkımızda asılsız iddialarda bulundu. Bu kişi Merve Büyüksaraç. Kendisi bize defalarca iftira attı, mahkemeye verdik. Asılsız iddiaları mahkeme haksız buldu ve bize tazminat ödemeye makmum etti. Adalet yerini buldu. Hayatımız boyunca kimsenin hakkını yemedik. Bunu iddia eden de 25 bin TL manevi tazminat kararı ile buluştu. Bu parayı hayır kurumlarına bağışlayacağız. Sevgili Merve'ye şu açıdan çok teşekkür ediyorum; bize çirkin iddialarda bulundu, cevabı mahkeme verdi, kazann hayır kurumları oldu.