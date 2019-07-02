Acun Ilıcalı, canlı yayınlanan Survivor finalinde şu açıklamayı yaptı:
Bundan yıllar önceydi. Survivor'da bir yarışmacı, elenmesini kabullenemeyerek hakkımızda asılsız iddialarda bulundu. Bu kişi Merve Büyüksaraç. Kendisi bize defalarca iftira attı, mahkemeye verdik. Asılsız iddiaları mahkeme haksız buldu ve bize tazminat ödemeye makmum etti. Adalet yerini buldu. Hayatımız boyunca kimsenin hakkını yemedik. Bunu iddia eden de 25 bin TL manevi tazminat kararı ile buluştu. Bu parayı hayır kurumlarına bağışlayacağız. Sevgili Merve'ye şu açıdan çok teşekkür ediyorum; bize çirkin iddialarda bulundu, cevabı mahkeme verdi, kazann hayır kurumları oldu.
Acun Ilıcalı: Adalet yerini buldu!
02.07.2019 - 09:58 | Son Güncelleme: 02.07.2019 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bodrum'da gerçekleşen 'Survivor Türkiye-Yunanistan' yarışmasının finalinde Acun Ilıcalı, Merve Büyüksaraç ile ilgili olan mahkemenin kazanıldığını açıkladı. Kazanılan 25 bin TL tutarındaki tazminat ise hayır kurumlarına bağışlanacak.
Acun Ilıcalı, canlı yayınlanan Survivor finalinde şu açıklamayı yaptı:
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