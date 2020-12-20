İnsenel, 13. Bölüm sonrası final yapan dizide oyunculuk görevini başarıyla yerine getirmiş ancak ücretini tam alamadığı için Öykü Film Yapım şirketiyle mahkemelik olmuştu.
Davayı sonuçlandıran mahkeme, şirketin oyuncuya 99 bin liralık oyunculuk ücreti ile yüzde 20 icra inkâr tazminatı olan 19 bin 800 lirayı ödemesine karar verdi.
Oyuncu Uğur Didem İnselel hakkını alacak
20.12.2020 - 11:42 | Son Güncelleme: 20.12.2020 - 11:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
'Kavak Yelleri' ve 'O Hayat Benim' dizileriyle adını duyuran ve son olarak 'İstanbullu Gelin' adlı dizide rol alan oyuncu Uğur Didem İnselel, 2017 yılında oynadığı 'Dayan Yüreğim' adlı dizi yüzünden soluğu adliyede aldı.
İnsenel, 13. Bölüm sonrası final yapan dizide oyunculuk görevini başarıyla yerine getirmiş ancak ücretini tam alamadığı için Öykü Film Yapım şirketiyle mahkemelik olmuştu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Uğur Didem İnselel,
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