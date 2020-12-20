Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsenel, 13. Bölüm sonrası final yapan dizide oyunculuk görevini başarıyla yerine getirmiş ancak ücretini tam alamadığı için Öykü Film Yapım şirketiyle mahkemelik olmuştu.

Davayı sonuçlandıran mahkeme, şirketin oyuncuya 99 bin liralık oyunculuk ücreti ile yüzde 20 icra inkâr tazminatı olan 19 bin 800 lirayı ödemesine karar verdi.