Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş, Dolunay ve son olarak Bay Yanlış dizisinde rol alan oyuncu Can Yaman, İtalya’da büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Geçtiğimiz haftalarda İtalya’da geniş bir reklam anlaşmasına imza atan Yaman, şimdi de ilk uluslararası dizi anlaşmasını yine İtalya ile gerçekleştirdi. Türkiye’de dizi sektörünün son iki yıldır aranan isimlerinden biri haline gelen 31 yaşındaki oyuncu, İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden Luxvide'nin sahibi Luca Bernabei ile "Sandokan" projesinin başrolü için imza attı. Dizinin çekimlerinin ise 2021 yılı sonunda başlayacağı öğrenildi.