TV8 ekranlarında her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Kırmızı Oda, yeni konuk oyuncular ağırlamayı sürdürüyor. Başrollerinde Binnur Kaya ve Tülin Özen’in oynadığı dizinin yeni bölümünde Köksal Engür konuk oyuncu olarak yer alacak. Dizide dört bölüm rol alacak olan 73 yaşındaki usta oyuncu, 'Doktor Ayşe'nin dedesini oynayacak.
Kırmızı Oda'da oyuncu Köksal Engür sürprizi
31.12.2020 - 11:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TV8'de cuma akşamları yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisine usta oyuncu Köksal Engür konuk oluyor. Engür, dizi dört bölüm boyunca yer alacak.
Etiketler : kırmızı oda,köksal engür,sürpriz,
756632 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/756632.aspx
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