Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Kırmızı Oda, yeni konuk oyuncular ağırlamayı sürdürüyor. Başrollerinde Binnur Kaya ve Tülin Özen’in oynadığı dizinin yeni bölümünde Köksal Engür konuk oyuncu olarak yer alacak. Dizide dört bölüm rol alacak olan 73 yaşındaki usta oyuncu, 'Doktor Ayşe'nin dedesini oynayacak.